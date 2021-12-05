عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية سلطنة عمان

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”. وزير الخارجية والتعاون الدولي. معالي السيد “بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي”. وزير خارجية سلطنة عمان.

جاء الاستقبال على هامش مؤتمر المحيط الهندي. الذي انطلقت أعماله أمس في أبوظبي ويستمر يومين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة. التي تربط بين دولة الإمارات وسلطنة عمان. وسبل تطويرها وتنمية آفاق التعاون المشترك. بما يعود بالخير على البلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرضا مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”. عمق العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات وسلطان عمان وقيادتهما. والحرص على تطويرها وتنمية التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.