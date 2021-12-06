حاكم دبي وولي عهد أبوظبي يشهدان الإعلان عن “قطار الاتحاد”

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفقة سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، الإعلان عن برنامج الإمارات للسكك الحديدية “قطار الاتحاد” والذي قطع شوطاً كبيراً في التنفيذ.

وقال سمو الشيخ محمد بن راشد أن ستثمارات المشروع بلغت ٥٠ مليار درهم، وعوائده على اقتصاد البلاد الكلي تبلغ ٢٠٠ مليار درهم، وهو مشروع أجيال بقيادة ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان.

وأضاف محمد بن راشد عبر تويتر: “مشروع قطار الاتحاد يمثل روح الاتحاد لأنه يربط مدن الإمارات وموانىء الإمارات بشريان اقتصادي واحد.. ويرسخ مبادىء الخمسين بأن الأولوية الوطنية هي الاقتصاد والتنمية وبأن دولة الامارات وجهة اقتصادية واحدة”.

وتابع سموه: “مشروع نفخر بأن ندخل به الخمسين الجديدة في دولة الامارات.. والقادم أجمل وأعظم”.