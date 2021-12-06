نصائح مهمة من شرطة دبي لتفادي الاحتيال الإلكتروني

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قدمت شرطة دبي أربع نصائح مهمة. لتفادي الاحتيال الإلكتروني، عبر شبكة الإنترنت.

وقالت شرطة دبي في نصائحها: “لا تشارك بياناتك الشخصية.. كن حذراً عند استقبالك للمكالمات والرسائل النصية المشبوهة. التي تطلب بياناتك الشخصية. لا تطلب الجهات الرسمية في الدولة البيانات الشخصية للأفراد عبر الرسائل النصية أو الهاتف”.

وأضافت: “لا تشارك بياناتك المصرفية.. لا تشارك بياناتك المصرفية الخاصة بحسابك أو رقم التعريف الشخصي. أو رموز الـOTP والـCCV. ولا تقم بالضغط على الروابط المجهولة”.

وتابعت: “لا تقبل العروض المشبوهة.. توخى الحذر من العروض المغرية. فالمحتالون يمكنهم انتحال هويات العاملين في الجهات الرسمية. وخداعك بجوائز وعروض غير حقيقية مقابل مبالغ مادية”.

واختتمت: “قم بالإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.. إذا ما تعرضت بياناتك الشخصية أو المصرفية للاختراق. أبلغ فورا شرطة دبي عبر تطبيقها. أو eCrime.ae. أو توجه إلى أقرب مركز شرطة ذكي. أو قم بالاتصال بالرقم 901”.