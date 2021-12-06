“سانتا كلوز” الحقيقي في إكسبو 2020 دبي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

يشهد “إكسبو 2020 دبي” حضوراً مميزاً لـ “سانتا كلوز” الحقيقي الذي سيحضر من فنلندا “بلد الميلاد”، ليشارك الزوار فرحة الأعياد والسنة الجديدة.

وبحسب “البيان”، سيستقبل سانتا كلوز الزوار في كوخه الثلجي في جناح فنلندا بإكسبو 2020 دبي، من الساعة 11 صباحاً وحتى 8 مساءً.

وسيتواجد سانتا كلوز في اكسبو 2020 وفي جناح دولة فنلندا تحديداً، خلال الفترة بين 17 و22 ديسمبر 2021. وسيقوم بتحية زوار الجناح الفنلندي والتقاط الصور التذكارية معهم والاستماع إلى أمنياتهم ورغباتهم قبل أيام قليلة تفصلهم عن العيد.