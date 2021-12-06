5.66 مليون زيارة إلى إكسبو 2020 حتى 5 ديسمبر

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

شهد إكسبو 2020 دبي. عدداً كبيراً من الزيارات. بلغ 5,663,960 زيارة. حتى الخامس من شهر ديسمبر الجاري.

وزار موقع إكسبو 2020 دبي. خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين. ما مجموعه 5383 مسؤولاً حكومياً. كان من ضمنهم رؤساء دول، ورؤساء حكومات، ووزراء. وذلك للمشاركة في الفعاليات الرسمية. أو الاحتفال بالأيام الوطنية لدولهم في إكسبو 2020.

واستضاف الحدث الدولي 10,461 فعالية خلال شهرين من انطلاقته. وتمتع فيه الزوار بالعديد من العروض الثقافية والترفيهية والرياضية الرائعة. والتي كان أبرزها احتفالات عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.