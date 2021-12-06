إعادة تشكيل مجلس المناطق الحرة في دبي برئاسة أحمد بن سعيد

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء. بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم 48 لسنة 2021. بإعادة تشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي. برئاسة سمو الشيخ “أحمد بن سعيد آل مكتوم”.

ونص المرسوم على أن يضم المجلس في عضويته. كلاً من: أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي. ورئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومدير عام بلدية دبي. ومدير عام جهاز أمن الدولة بدبي، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي. ومدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي. ومدير عام سلطة دبي للتطوير، ومدير عام سلطة مركز دبي التجاري العالمي. والرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

كما يضم المجلس في عضويته. وفقاً للمرسوم: الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران. والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة. والرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة ميدان. ونائب رئيس مجلس إدارة سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. والمدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية.

ويلغى المرسوم رقم 23 لسنة 2015. بتشكيل مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي. والمرسوم رقم 30 لسنة 2015. بضم أعضاء إلى مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي. والمرسوم رقم 25 لسنة 2018. بضم عضو إلى مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي. والمرسوم رقم 11 لسنة 2020 بضم عضو إلى مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.

كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام المرسوم رقم 48 لسنة 2021. ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير 2022. وينشر في الجريدة الرسمية.