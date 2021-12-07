الإمارات.. الاتحاد للطيران يسير أول رحلة إلى مطار شيريمتيوفو الدولي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

أطلقت شركة الطيران الوطنية الإماراتية، الاتحاد للطيران، رحلتها الافتتاحية إلى مبنى المسافرين الدولي “C” المتطوّر، في مطار شيريمتيوفو ألكسندر أس بوشكين الدولي (SVO) في موسكو.

وغادرت الرحلة رقم EY63، المشغلة عبر طائرة بوينغ 787 دريملاينر، من مطار أبوظبي الدولي تمام الساعة 9:35 صباحاً. لتحط في موسكو تمام الساعة 2:25 بعد الظهر يوم 2 ديسمبر.

وكان في انتظار الرحلة مراسم استقبال تخللتها تحية رشاشات المياه التقليدية، وتقديم الأطباق المحلية الروسية والإماراتية للضيوف. ووفد حكومي رسمي إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين في مطار شيريمتيوفو. وغادرت رحلة العودة رقم EY64 إلى أبوظبي تمام الساعة 3:50 عصراً، تصاحبها مراسم وداع مماثلة.

وسيتمكن مواطنو دولة الإمارات من الحصول على تأشيرة الدخول إلى روسيا عند الوصول. كما يمكن للمواطنين الروس الحصول على التأشيرة عند الوصول. وستكون سارية لمدة 30 يوماً من دون رسوم، قابلة للتمديد لثلاثين يومًا أخرى مع دفع الرسوم.

وترأس الوفد الدكتور محمد الجابر، سفير الإمارات إلى روسيا. وضم توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران. وعلي الشعيبي، المدير التنفيذي لشؤون السياحة والتسويق في دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة.