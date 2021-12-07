إطلاق ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلق مصرف الإمارات المركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50 درهماً بمناسبة اليوم الوطني الـ50. تخليداً لمآثر المغفور له المؤسس الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان”. والرعيل الأول من حكام دولة الإمارات، طيب الله ثراهم أجمعين.

جاء ذلك بحضور صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وصاحب السمو الشيخ “حمد بن محمد الشرقي” عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة. وصاحب السمو الشيخ “سعود بن راشد المعلا” عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين. وصاحب السمو الشيخ “سعود بن صقر القاسمي” عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة. وسمو الشيخ “سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي”. ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. وسمو الشيخ “عمار بن حميد النعيمي” ولي عهد عجمان.

وقال سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. إن “طرح الإصدار الثالث للعملة الوطنية من فئة الخمسين درهماً. يأتي تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي لاتحادها. والذي تأسس في الثاني من شهر ديسمبر من عام 1971. ويعد الإصدار الجديد أول ورقة نقدية مصنعة من مادة البوليمر، يتم تداولها في دولة الإمارات”.

ويزدان الوجه الأمامي للورقة النقدية الجديدة بصورة المغفور له الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان” على الجانب الأيمن. وفي الوسط الصورة التذكارية للآباء المؤسسين بعد توقيع “وثيقة الاتحاد”. وعلى الجانب الأيسر صورة صرح واحة الكرامة – النصب التذكاري لشهداء الإمارات ــ أما على الوجه الخلفي للورقة فتظهر صورة للمغفور له الشيخ “زايد” أثناء توقيعه “وثيقة الاتحاد”. إضافة إلى صورة متحف الاتحاد الذي شهد قيام الاتحاد ورفع علم دولة الإمارات لأول مرة.

وتماشياً مع مبادراته نحو الاستدامة. يطرح المصرف المركزي الإصدار الجديد للعملة الوطنية من فئة الخمسين درهماً. كونها أول ورقة نقدية مصنعة من مادة “البوليمر”. وهي المادة الأفضل لصناعة الأوراق النقدية.

وتتميز الأوراق النقدية المصنعة من هذه المادة. بأنها أكثر متانة واستدامة من العملات الورقية التقليدية. وتدوم ضعفين أو أكثر من عمر نظيرتها الأوراق النقدية المصنوعة من القطن. كما يمكن إعادة تدويرها بالكامل، فتسهم بذلك في جهود تقليص البصمة البيئية.

وتظهر الخصائص الجمالية لهذا الإصدار في تصميم الورقة النقدية المميّز بدرجات مختلفة من اللون البنفسجي. و”علامات فلورسنتية” باللون الأزرق في الوسط. على شكل الهوية الإعلامية المرئية للدولة. ومزيج من الرسوم والنقوش المنفذة بتقنيات الطباعة الغائرة المتطورة.

وحرص المصرف المركزي في هذا الإصدار على المحافظة على نهجه الدائم. بإضافة رموز بارزة بلغة “بريل”. لمساعدة المتعاملين من المكفوفين وضعاف البصر في التعرف على قيمة الورقة النقدية.

وتتميز الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسين درهماً بخصائص أمنية متطورة. حيث تم الاعتماد في طباعتها على تقنيات متقدمة بهدف تعزيز ثقة المتعاملين ومكافحة التزوير.

يذكر أن الورقة النقدية الجديدة ستكون متاحة في فروع المصرف المركزي. وأجهزة الصراف الآلي في المستقبل القريب. وستستمر الورقة النقدية من فئة الخمسين درهماً الحالية قيد التداول. ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.