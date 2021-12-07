حكومة الامارات تعتمد النظام الجديد للعمل الأسبوعي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمدت حكومة الإمارات النظام الجديد للعمل الأسبوعي. ليصبح أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعياً.

وتقرر وفق النظام الجديد، أن تكون العطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل إلى 12 ظهراً.

ونص نظام العمل الجديد، على أن “عطلة نهاية الأسبوع تصبح يوم السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل. الدوام الرسمي 4 ساعات ونصف يوم الجمعة من الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً”.

وتضمن 8 ساعات عمل من الاثنين إلى الخميس. ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر. وتوحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة. لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

ويطبق القرار ابتداء من 2022/1/1 والأحد 2022/1/2 إجازة رسمية.