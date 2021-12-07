حكومة دبي تعلن تغيير نظام العمل الأسبوعي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت حكومة دبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة. ابتداءً من 1 يناير 2022 المقبل. ليتوافق مع النظام الجديد في الحكومة الاتحادية.

وبحسب النظام الجديد للعمل. ستكون أيام العمل من يوم الاثنين ولغاية الخميس، ونصف يوم عمل في يوم الجمعة. وسيكون نظام العمل الأسبوعي في حكومة دبي وفق الآتي:

ابتداءً من 1 يناير 2022 المقبل وبحسب النظام الجديد للعمل. ستكون أيام العمل من يوم الاثنين ولغاية الخميس، ونصف يوم عمل في الجمعة. وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

والنظام الجديد ستكون ساعات الدوام الرسمي في إمارة دبي. من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس (8 ساعات عمل). ومن الساعة 7:30 صباحا إلى 12:00 ظهرا يوم الجمعة (4 ساعات ونصف).