تعديل دوام طلبة المدارس في الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت حكومة الإمارات، صباح اليوم الثلاثاء. النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي بالدولة.

وأصبح الدوام الرسمي أربعة أيام ونصف يوم عمل. وذلك من يوم الاثنين إلى الخميس. ونصف يوم عمل في يوم الجمعة.

وتكون العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد. وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022. على أن يكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

ويشمل القرار المدارس في دولة الإمارات. وستقوم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق والإعلان عن ساعات الدوام الرسمي.

ويطبق القرار على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة. حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد. من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس. ومن الساعة 7.30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة. وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة. ونظام العمل عن بعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية. على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات.

كما تم بناءً على القرار. توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة. لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.