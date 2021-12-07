حكومة أبوظبي تعتمد تغيير نظام العمل الأسبوعي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمدت حكومة إمارة أبوظبي تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة. تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً. في قطاعات الاقتصاد والأعمال. ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وسيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة أبوظبي. على كافة الجهات الحكومية. لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار، تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم. وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022، فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس. مع تطبيق نظام الدوام المرن. ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.