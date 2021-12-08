حكومة عجمان تطبق النظام الجديد للعمل الأسبوعي

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

قررت حكومة عجمان اعتماد النظام الجديد للعمل الأسبوعي في الإمارة. على كافة الجهات الحكومية لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وبموجب القرار تصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم وذلك ابتداء من تاريخ 1 يناير 2022 فيما سيكون الأحد 2 يناير إجازة رسمية.

كما ستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية من الساعة 7:30 صباحا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس ومن الساعة 7:30 صباحا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

يأتي ذلك تماشياً مع رؤية دولة الإمارات لتعزيز موقعها التنافسي عالمياً في قطاعات الاقتصاد والأعمال ولمواكبة التطورات والتوجهات العالمية.