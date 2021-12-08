طيران الإمارات تحصد لقب أرقى ناقلة عالمية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حصلت “طيران الإمارات” على لقب أرقى ناقلة جوية عالمية. ضمن جوائز “أبيكس” لتقييم شركات الطيران.

كما نالت “طيران الإمارات” لقب ناقلة الخمس نجوم للمرة الثانية. وحصلت على جائزة “أبيكس” لاختيارات المسافرين. لأفضل ترفيه جوي للمرة الرابعة. وذلك في حفل توزيع للجوائز أقيم أخيراً في سنغافورة.

وتعد جائزة “أرقى ناقلة عالمية” الجديدة. التي طورتها شركة “ييتس آند بارتنرز”. فريدة من نوعها. لأنها لا تقتصر على تقييم خدمات ومنتجات الناقلة فحسب. بل تشمل أيضاً إجراءات واحتياطات الصحة والسلامة وجهود الاستدامة. ما يجسد توقعات العملاء اليوم. ومجالات التركيز الرئيسية لصناعة الطيران.

وتمنح جائزة “أرقى ناقلة عالمية”. مثلها في ذلك مثل جميع جوائز “أبيكس”. بناءً على تقييمات أكثر من مليون مسافر جواً. يجري التحقق منها ومراجعتها بشكل مستقل، وفق صحيفة “البيان”.