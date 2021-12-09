الإمارات وروسيا تؤكدان عمق العلاقات الاستراتيجية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكدت دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية. على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية الراسخة. التي تجمع بين البلدين الصديقين.

وتحتفي دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية العام الجاري. بمرور 50 عاما على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وتبادل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان”. وزير الخارجية والتعاون الدولي. ومعالي “سيرجي لافروف”. وزير خارجية روسيا الاتحادية. برقيات التهنئة بهذه المناسبة.

وشهد مسار العلاقات الإماراتية – الروسية. نقلة نوعية مع إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في العام 2018. وتطورت أوجه التعاون الإماراتي الروسي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. في ظل رعاية واهتمام من قيادته.