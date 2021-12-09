رأس الخيمة تغير نظام ومواعيد العمل الأسبوعي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

اعتمدت حكومة إمارة رأس الخيمة. تغيير نظام ومواعيد العمل الأسبوعي في الجهاز الحكومي المحلي. تماشياً مع رؤية دولة الإمارات وجهودها المستمرة. الرامية إلى مواكبة التطورات والتوجهات العالمية.

وسيتم تطبيق النظام الجديد للعمل الأسبوعي في إمارة رأس الخيمة على كافة الجهات الحكومية. لتكون أيام العمل من الاثنين إلى الخميس، ونصف يوم عمل يوم الجمعة.

وستكون ساعات الدوام الرسمي في الجهات الحكومية. من الساعة 7:30 صباحاً. إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس. ومن الساعة 7:30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة.

وتصبح عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد والجمعة نصف يوم. وذلك ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2022. على أن يتم في تطبيق هذا القرار مراعاة متطلبات الهيئات. والجهات التي تستدعي طبيعة عملها غير ذلك. كما سيستمر نظام العمل المرن والعمل عن بعد وفقا للضوابط والموجهات ذات الصلة.