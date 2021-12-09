إماراتيتان ضمن قائمة أقوى 100 امرأة في العالم 2021

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

نجحت السيدتان الإماراتيتان “هناء الرستماني”، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول. ود. “رجاء القرق”، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي، عضو مجلس إدارة غرف دبي. في حجز مكان ضمن قائمة “أقوى 100 امرأة في العالم 2021”. والتي أصدرتها مجلة “فوربس” الأمريكية.

وجاءت “الرستماني” في المركز 57، في حين احتلت د. “رجاء القرق” المركز الـ92 على القائمة. وفق “البيان”.

وذكرت “فوربس” في تقرير مرفق بالقائمة. أن “هناء الرستماني تولت منصبها الحالي في يناير 2021. مشيرة أن لديها خبرة تمتد على مدى 22 عاماً في مجال الخدمات المالية. وهي تشغل أيضاً منصب رئيس بنك أبوظبي الأول الخاص (سويس) إس إيه. فضلاً عن كونها عضواً في “ماستركارد ادفايزورز”. ذراع الخدمات المهنية لدى شركة ماستركارد”.

وأشارت “فوربس” إلى أن “القرق تشغل منصب المدير الإداري. ونائب الرئيس لدى واحدة من أكبر مجموعات الشركات في منطقة الشرق الأوسط. وهي مجموعة عيسى صالح القرق. التي تتكون من 27 شركة تعمل في أنشطة متنوعة. ما بين تجارة التجزئة والإنشاءات ومسابك المعادن”.

وأضاف التقرير أن “القرق هي أول سيدة إماراتية. تعين في مجلس إدارة بنك اتش إس بي سي الشرق الأوسط.. والرستماني والقرق هما السيدتان العربيتان والشرق أوسطيتان الوحيدتان ضمن القائمة”.

وذهبت صدارة القائمة هذا العام لسيدة الأعمال الخيرية والكاتبة الأمريكية “مكنزي سكوت”. الزوجة السابقة لرجل الأعمال الأشهر “جيف بيزوس”. مؤسس “أمازون” للتسوق الإلكتروني.

وحلت “كامالا هاريس”، نائبة الرئيس الأمريكي، في المركز الثاني. بينما ذهب المركز الثالث إلى الفرنسية “كريستين لاغارد”. رئيسة البنك المركزي الأوروبي.