إمارة الشارقة.. تغيير نظام العمل الأسبوعي ابتداءً من 1 يناير 2022

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بقرار من صاحب السمو حاكم الشارقة، وبمتابعة سمو ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي، تغيير نظام العمل الأسبوعي في الإمارة، ابتداءً من 1 يناير 2022.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، سيطبق النظام الجديد على الجهات الحكومية المحلية في إمارة ‎الشارقة.

وسيصبح نظام العمل الأسبوعي 4 أيام عمل ابتداءً من يوم الإثنين وحتى يوم الخميس. وتصبح عطلة نهاية الأسبوع أيام الجمعة والسبت والأحد.

‏وشمل التغيير أيضاً ساعات العمل الرسمي للجهات الحكومية لتكون من الساعة 7:30 صباحاً إلى 3:30 بعد الظهر.