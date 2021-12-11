دبي الأولى إقليمياً والسادسة عالمياً في استقطاب المواهب الرقمية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

احتلت مدينة دبي المركز الأول على مستوى مُدُن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادس عالمياً في القدرة على استقطاب المواهب الرقمية.

وتحولت الإمارات إلى وجهة محورية ضمن الخيارات المُتاحة للموهوبين رقمياً. للانتقال بحثاً عن وظيفة وإقامة دائمتين. بحسب دراسة لمجموعة بوسطن “بوسطن كونسالتينغ غروب” الأمريكية للدراسات الاستشارية.

وبحسب “البيان”، أوضحت الدراسة أن التغييرات التي أجرتها دبي خلال الفترة الأخيرة على نظام تأشيرات الإقامة بها. وأيضاً إعلانها في العام الماضي عن منح تأشيرات إقامة للموهوبين في التقنية والراغبين بمزاولة أعمالهم عن بُعد. كان لها إسهام كبير في تميز دبي إقليمياً وعالمياً.

وتصدرت لندن القائمة ، تلاها بالترتيب كلّ من سنغافورة، أمستردام، برلين، وطوكيو على التوالي.