جمارك دبي تخفض غرامات القضايا الجمركية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت جمارك دبي مبادرة تتيح للمتعاملين الحصول على تخفيض في قيمة الغرامات. للقضايا الجمركية بنسبة 80%. عند التزامهم بسداد نسبة 20% المتبقية من قيمة الغرامة. بالإضافة إلى الرسوم الجمركية المستحقة. حيث تنتهي فترة الاستفادة من المبادرة بتاريخ 31 ديسمبر 2021. كما تتيح امكانية الاستفادة من طلب تقسيط الغرامات المترتبة من القضايا الجمركية.

وتشمل المبادرة الغرامات الجمركية المتحققة بموجب قرار قضائي. وكذلك الغرامات الجمركية التي تم سدادها مسبقاً عن طريق الأقساط. حيث يتم تخفيض الغرامات الجمركية عن الأقساط المتبقية. وإعادة جدولة الأقساط والقضايا الجمركية قيد التنفيذ لدى محاكم دبي. عبر تخفيض الغرامات المقررة بها على المبالغ المتبقية.

وعلى الراغبين بالاستفادة من هذه المبادرة تسوية قضاياهم الجمركية. ودفع المبالغ المستحقة عنها بما في ذلك الرسوم الجمركية. الناتجة عن القضية الجمركية في حال استحقاقها قبل تاريخ 31 ديسمبر 2021.