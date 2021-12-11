محمد بن راشد: نحن بكل تواضع نبدع ونتخيل

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

طلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النظر إلى ما يُمكن إنجازه مستقبلاً في دولة الإمارات، لا إلى ما تم إنجازه.

وبحسب “البيان”، قال محمد بن راشد عبر إنستجرام: “عندما بنى المصريون القدامى الأهرامات. لم يتخيلوا أنها ستبقى 5000 عام، إنهم أبدعوا ولم يتخيلوا.. وعندما رسم الفنان الإيطالي دافينشي الموناليزا. لم يتخيل أنها ستكون أشهر لوحة في التاريخ، هو أبدع ولم يتخيل.. ونحن بكل تواضع نبدع ونتخيل.. وأنا لا أريد منكم أن تنظروا إلى ما أنجزناه، ولكن أريدكم أن تنظروا إلى ما يمكن أن ننجزه”.

وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسم “ومضات قيادية”. على حسابه في إنستجرام، إذ يشارك فيه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.