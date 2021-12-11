طرق دبي تعلن تشغيل السكوتر الكهربائي في 10 مناطق

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن معالي “مطر محمد الطاير”. المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات. بدء تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمتطلبات السكوتر الكهربائي. تمهيداً للتشغيل الفعلي للمرحلة الأولى للسكوتر في 10 مناطق في دبي. وعلى مسارات الدراجات الهوائية، في الربع الأول من 2022.

وتأتي هذه الخطوة، تماشياً مع اعتماد المجلس التنفيذي بدبي. خطة التنقل المشترك وسياسة السكوتر الكهربائي الداعمة لها. وتتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه التشغيل التجريبي للسكوتر. الذي بدأ في أكتوبر عام 2020، في خمس مناطق حيوية. وبلغ عدد الرحلات المنفذة حتى نهاية سبتمبر الماضي قرابة نصف مليون رحلة.

وأكد “الطاير” أن “الخطة الاستراتيجية التي وضعتها الهيئة للتوسع في مناطق ومسارات السكوتر الكهربائي. تتضمن إضافة مناطق سكنية معينة وعدد 23 منطقة جديدة لاحقاً”.

وقال: “تغطي المرحلة الأول المناطق التالية: بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وأبراج بحيرات جميرا. ومدينة دبي للإنترنت، والرقة، وشارع الثاني من ديسمبر (ضمن مسار ونطاق محددين). ونخلة جميرا، وسيتي ووك، إضافة إلى الطرق الأمنة في مناطق القصيص. والمنخول، والكرامة، إلى جانب مسارات الدراجات الهوائية. باستثناء مسارات الدراجات في سيح السلم، والقدرة، وميدان”.

وأشار إلى أن “اختيار هذه المناطق. جاء وفقاً لمعايير محددة مثل المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. والمناطق التطويرية الخاصة. والمناطق المخدومة بمحطات المترو ووسائل النقل الجماعي. وتوفر البنية التحتية المتكاملة، ومناطق ذات مستوى السلامة المرورية المرتفع”.

وأكد “الطاير” أن “التشغيل التجريبي، أثبت نجاح السكوتر الكهربائي. في كونه وسيلة ملائمة للتنقل الفردي للرحلات القصيرة ورحلات الميل الأول والأخير. وبلغت نسبة رضا المتعاملين عن التجربة 82%”.