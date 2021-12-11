محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء مجلس دبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أصدر صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي. القانون رقم /21/ لسنة 2021. الخاص بإنشاء مجلس دبي. بهدف استشراف وتطوير الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي. بما يضمن ترسيخ تنافسيتها وريادتها إقليمياً ودولياً. وتعزيز جاذبيتها العالمية كواحدة من أكثر المدن المفضلة للعيش والعمل.

وأكد صاحب السمو أن “الإدارة الحكومية في تغير مستمر. لمواكبة التغيرات العالمية وسرعة الحكومات. في اتخاذ القرارات هو تسريع لمسيرة النمو بشكل كبير”.

وقال سموه: “لدينا مسارات متنوعة في إدارة مسيرتنا التنموية. بهدف رفع كفاءة وتنافسية عملنا الحكومي”.

ويرأس صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” مجلس دبي. الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهليّة القانونيّة اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرّفات. التي تكفل تحقيق أهدافه التي تتمحور حول تحديد الملامح والتوجهات المستقبلية للإمارة”.

ويهدف مجلس دبي إلى صياغة الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي. وتطويرها على النحو الذي يضمن تنافسيتها العالمية، ويعزز من ريادتها وجاذبيتها. وذلك من خلال إطلاق المشاريع الكبرى النوعية والمبادرات التحوّلية وغير الاعتيادية للإمارة. والتي يعتمدها المجلس، بهدف إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وساكنيها وزائريها.

ويترأس مجلس دبي صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”. وسمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” نائباً. وسمو الشيخ “مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم” نائباً، وفق “وام”.

ويضم في عضويته كل من سمو الشيخ “أحمد بن سعيد آل مكتوم”. وسمو الشيخ “أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم”. وسمو الشيخة “لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم”. ومعالي “محمد عبدالله القرقاوي”. ومعالي “مطر محمد الطاير”. ومعالي اللواء “طلال حميد بالهول”. ومعالي “عبدالله محمد البسطي”. ومعالي “سعيد محمد الطاير”. ومعالي اللواء “عبدالله خليفة المري”.