الإمارات تدشن ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في مصر

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

دشن معالي “حسين بن إبراهيم الحمادي” وزير التربية والتعليم. ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا الإماراتية في جمهورية مصر العربية.

ويأتي ذلك في إطار زيارة عمل رسمية لمعاليه ووفد تربوي إلى مصر. من أجل تكريس مسارات جديدة من التنسيق والتعاون. لتعزيز التفاهمات والخبرات في ما يتصل بتطوير التعليم بين البلدين. بجانب توقيع مذكرات التفاهم التي من شأنها تحديد أوجه التعاون المشترك. بما يعود بالمنفعة على طلبة كلا البلدين.

وجاءت الزيارة بهدف المشاركة في المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في القاهرة. الذي يتزامن مع منتدى التعليم العالي والبحث العلمي. بجانب إجراء زيارات ميدانية لمؤسسات التعليم العالي. والمراكز البحثية في مصر وبحث مجالات التعاون معها.