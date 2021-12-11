“مصدر” تحصد جائزة الطاقة العالمية للتميز 2021

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حصدت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”. إحدى الشركات الأسرع نمواً عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة. جائزة الطاقة العالمية للتميز 2021 من “اس آند بي جلوبال بلاتس”.

وخطفت “مصدر” الجائزة المرموقة بعد منافسة مع شركات رائدة. من مجمل قطاع الطاقة لترسخ بذلك ريادتها في مجال الطاقة النظيفة.

وتكرم جوائز الطاقة العالمية منذ 23 عاماً. الشركات والأفراد لإنجازاتهم وجهودهم المتميزة في قطاع الطاقة، وفق “وام”.

ويتم اختيار الفائزين من قبل لجنة حيادية تضم خبراء طاقة دوليين. تتنوع خبراتهم بين التشريعات وصناعة القرار. وإدارة الشركات والأنشطة التجارية والاستشارات الاستراتيجية.

ونجحت “مصدر” خلال العامين الماضيين في مضاعفة القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة. وتستثمر الشركة أو تلتزم بالاستثمار حالياً في مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 20 مليار دولار.

وتبلغ القدرة الإنتاجية الإجمالية لمشاريع الشركة قيد التشغيل أو التطوير قرابة 14 جيحاواط. كما تساهم هذه المشاريع في تفادي إطلاق نحو 19.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وتُمنح جائزة الطاقة العالمية للتميز لكافة الشركات المنتجة للطاقة. وشركات خدمات الطاقة ومشغلي النظم، والهيئات الإقليمية.

وتم تقييم الشركات بناء على مجموعة من المعايير. والتي شملت التحديات التي واجهتها والنتائج المالية والابتكار. والتميز في العمليات والمرونة والرؤية الاستراتيجية.