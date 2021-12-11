شرطة أبوظبي تسمح بلوحة أرقام إضافية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة جديدة. يتم بموجبها وضع لوحة أرقام إضافية على قاعدة حامل الدراجات الهوائية. في الجزء الخلفي من المركبات الحاملة للدراجات الهوائية. بهدف تفادي حجب لوحة المركبة، مما يعد مخالفة مرورية، يترتب عليها فرض غرامة.

وأكد العقيد “محمد البريك العامري” مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية. أن “هذه المبادرة تأتي من حرص واهتمام شرطة أبوظبي. بدعم المبادرات البيئية ومستخدمي الدراجات الهوائية. عبر توعية السائقين وتجنيبهم المخالفات المرورية”.

وأشار إلى أن المادة رقم 27 “ب” من القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017. بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري. توضح عقوبة مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى “عدم وضوح أرقام لوحات المركبة بغرامة مالية قدرها 400 درهم”.

وشدد، وفق “وام”، على حرص شرطة أبوظبي. على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية. بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.