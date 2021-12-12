مكتوم بن محمد يعلن إدراج مزود تبريد “إمباور” في سوق دبي المالي

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وضمن خطط لجنة تطوير أسواق المال والبورصات بدبي، عن إدراج “إمباور” أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم في سوق دبي المالي.

وطورت إمباور منشـأتها من منشأة واحدة مؤقتة في مركز دبي المالي العالمي إلى 65 منشأة، تستحوذ على ما يعادل 79% من حصة السوق في دبي.

وتقدم إمباور خدماتها لمشاريع عالمية كالخليج التجاري، وجميرا بيتش ریزيدنس. ومدينة دبي الطبية، ونخلة جميرا، وجميرا ليكس تاورز، ومدينة دبي للإنتاج، وديسكوفري غاردنز، وحي دبي للتصميم.

وتعمل إمباور على أكثر من 1.640 مليون طن تبريد من خلال 84 محطة توليد طاقة وشبكة تمتد لأكثر من 350 كيلومترا.

وتخدم المؤسـسـة أكثر من 140 ألف مـسـتهـلك من الشركات والأفراد، وفي 2021 وقعت المؤسسة اتفاقية استحواذ على محطات تبريد المناطق التابعة لمطار دبي الدولي بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم.