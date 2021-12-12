قادة الإمارات يهنئون الدولة العراقية

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، فخامة الرئيس الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، بعث كلّ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة إلى معالي الدكتور مصطفى الكاظمي رئيس وزراء جمهورية العراق. بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.