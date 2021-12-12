دبي تخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة كبيرة خلال 2020

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن معالي “سعيد محمد الطاير”، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي. أن الإمارة حققت خفضاً في الانبعاثات الكربونية بنسبة 33% خلال عام 2020.

ويتخطى هذا الرقم النسبة المستهدفة في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021. بأكثر من الضعف. حيث تهدف الاستراتيجية إلى خفض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021.

وأشاد معالي “الطاير” بجميع المؤسسات التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز. وقال: “تتضافر جهود جميع المؤسسات المنضوية تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة في دبي. لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. في أن تكون دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. وتحقيق أهداف استراتيجية للطاقة النظيفة 2050 ومبادرة الحياد الكربوني لإمارة دبي. لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. واستراتيجية دبي لإدارة الطلب على الطاقة والمياه التي تهدف إلى تخفيض الطلب بنسبة 30% بحلول عام 2030”.

وأضاف: “يؤكد هذا الإنجاز المتمثل في تخفيض الانبعاثات الكربونية في الإمارة بنسبة 33% خلال عام 2020. أننا نسير بخطى حثيثة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول إلى اقتصاد محايد للكربون بحلول عام 2050. لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة لأجيالنا القادمة”.

وأوضح “الطاير” أن “من العوامل التي حققت هذا الإنجاز. زيادة نسبة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة والنظيفة والتي تبلغ حالياً 11.38% من إجمالي مزيج الطاقة في دبي. والتوسع في استخدام أنظمة تبريد المناطق والتي أسهمت في توفير 650 جيجاوات ساعة من الكهرباء في عام 2020. والحوافز التي شجعت على زيادة استخدام السيارات الكهربائية. وغير ذلك من مبادرات رائدة لخفض الانبعاثات الكربونية في دبي”.