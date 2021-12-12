فاطمة بنت مبارك تفوز بجائزة الشخصية الأكثر تأثيراً بمجال حقوق المرأة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

نالت سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك”، رئيسة الاتحاد النسائي العام. رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة. الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”. جائزة الشخصية الأكثر تأثيراً في مجال حقوق المرأة لعام 2021. من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية.

واستلمت الجائزة نيابة عن سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك”. سعادة “نورة السويدي”، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام. في جناح جمهورية مصر العربية في إكسبو 2020 دبي.

وتم الإعلان عن فوز سموها بالجائزة الشهر الماضي. خلال مؤتمر العمل الإنساني والتطوعي في عصر الريادة المجتمعية. الذي نظمه المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية. تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.