وافد هندي يفوز بجائزة نقدية بقيمة 500,000 درهم إماراتي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

‏غانيش جايارامان، هو وافد هندي يبلغ من العمر 48 عاماً ويعمل في دبي كمدير مكتب اتصال الأحلام خلال فترة احتفالات دولة الإمارات بعام الخمسين، فقد تلقى جايارامان صباح يوم 2 ديسمبر اتصالاً من أيديالز يبلغه بفوزه بجائزة العمر.

ويذكر أن الفائز المحظوظ، وهو مقيم في دبي منذ ثلاث سنوات ونصف. قام بشراء شارة Ubel التذكارية بقيمة 50 درهماً إماراتياً انطلاقاً من إيمانه بأن دولة الإمارات. هي المكان الوحيد الذي يمكن أن يتغير فيه حظه للأبد. وبسبب حبه لدولة الإمارات، فقد شارك في السحب الرسمي على الجوائز النقدية بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي. ليقدم جائزة نقدية قيمتها 500 ألف درهم إماراتي. إلا أنه لم يعرف أن هذه المشاركة ستغير حياته إلى الأبد.

وفي تعليقه على الفوز قال جايارامان، وهو من ولاية تاميل نادو: “ظننت أنني لا زلت أحلم عندما تلقيت المكالمة الهاتفية الأولى. ولم أصدق الأمر، لم أعتبر نفسي يوماً شخصاً محظوظاً ولكنني لم اتوقف عن الأمل والإيمان أبداً.” ويتطلع جاريارامان إلى افتتاح مطعمه الخاص في جنوب الهند.