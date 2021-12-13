‎الإمارات تعزي الولايات المتحدة في ضحايا الأعاصير

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. في ضحايا الأعاصير والعواصف التي اجتاحت عدة ولايات. وأسفرت عن وقوع ضحايا.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي. عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الأمريكية. وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل. وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأعلن الرئيس الأميركي “جو بايدن”، خلال الساعات الماضية. أن الأعاصير التي ضربت أجزاء من الولايات المتحدة. هي الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد.

وألحقت العواصف القوية الدمار في عدة ولايات، وتركت الآلاف بدون كهرباء، خاصة في ولاية كنتاكي.