إكسبو 2020 دبي يتخطى 6 ملايين زيارة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تخطى عدد زوار “إكسبو2020 دبي”، 6 ملايين و358464 شخصاً. بعد مرور 73 يوماً على افتتاحه في الأول من أكتوبر الماضي.

وأطلق “إكسبو 2020 دبي” مجموعة من العروض الثقافية والموسيقية والفعاليات الترفيهية. التي تناسب مختلف الأعمار تزامنا مع العطلة المدرسية واحتفالات رأس السنة الميلادية. التي تجد إقبالاً واسعاً من عدة جنسيات من داخل الدولة وخارجها.

ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة أعداد الزوار مع طرح تذكرة الموسم الاحتفالية. التي تتيح وصولاً غير محدود لفعاليات الشتاء الساحر. مقابل 95 درهم فقط. والمتاحة حالياً وحتى نهاية شهر ديسمبر، وفق “البيان”.