المفوضية الأوروبية تعتمد شهادة كوفيد الرقمية الإماراتية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قررت المفوضية الأوروبية في بروكسل. اعتماد ومعادلة شهادة كوفيد الرقمية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المفوضية إنه “نتيجة لذلك. سيتم ربط الإمارات بنظام الاتحاد الأوروبي. وسيتم قبول شهاداتها وفقاً لنفس الشروط مثل شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية”.

وفي الوقت نفسه، وافقت الإمارات العربية المتحدة على قبول الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي. لمواطني الاتحاد الأوروبي المسافرين إليها، وفق “وام”.

وقال مفوض شؤون العدل الأوروبي “ديديه راندرس” في بيان. أن “الشهادة الرقمية للاتحاد الأوروبي فريدة من نوعها. ولهذا السبب انضمت 55 دولة وإقليماً في خمس قارات إلى النظام حتى الآن. مع إصدار أكثر من 750 مليون شهادة”.