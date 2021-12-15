محمد بن راشد: الإمارات في 2021 كانت استثنائية .. وستبقى

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الإمارات كانت استثنائية في العام 2021، وأن ما حدث خلال العام كان مذهلاً، فقد شهد أكبر تغيير تشريعي في تاريخ الدولة عبر صياغة وتحديث 50 قانوناً في كافة المجالات، وأن الجواز الإماراتي رسخ مكانته كأقوى جواز سفر، والإمارات الآمن بين دول العالم.

وقال سموه “ترأست اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2021 استعرضنا خلاله أعمالنا خلال العام.. ما حدث كان مذهلاً .. أكبر تغيير تشريعي في تاريخ الدولة عبر صياغة وتحديث 50 قانوناً في كافة المجالات.. جوازنا الأقوى عالمياً ..دولتنا الآمن عالمياً.. ثقة الشعب في الحكومة الأعلى بين حكومات العالم”.

وأضاف سموه “في 2021 عملت آلاف الفرق لترسيخ تفوق الإمارات.. دولتنا الأولى عالمياً في 152 مؤشراً تنموياً واقتصادياً .. اقتصادنا الأكثر استقطاباً للاستثمارات الخارجية إقليمياً.. والأول عالمياً في استقطاب المواهب والأعلى دوليا في استقطاب السياح بعد الجائحة.. دولة الإمارات في 2021 كانت استثنائية .. وستبقى”.

وأشار سموه “في 2021 تصنيفنا السيادي المالي الأعلى في المنطقة … ونحن الأعلى أيضا في سيادة القانون وفي مؤشرات الشفافية في المنطقة وتعليمنا الأفضل عربيا في العلوم والرياضيات .. وحكومتنا الثاني عالمياً في التكيف مع المتغيرات …وقد كنا الأكثر تكيفاً اقتصادياً وصحياً مع أكبر جائحة عالمية”.

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “لقد مر 2021 على دولتنا وحكومتنا جميلاً سريعاً مليئاً بالعمل والإنجاز والتغلب على التحديات .. وتوقعاتي الشخصية بأن يكون 2022 أفضل وأجمل وأعظم بكوادرنا وبشبابنا وشاباتنا وبعزيمتنا كدولة تدخل الخمسين الجديدة بكل ثقة واستعداد .. حفظ الله دولة الإمارات وشعب الإمارات”.