الإمارات تجري 321,306 فحوصات جديدة في الدولة

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 321,306 فحوصات جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع.

وكشفت الوزارة عن 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 743,004 حالات.

كما أعلنت عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,151 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 82 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 738,049 حالة.