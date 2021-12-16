حاكم الشارقة وولي العهد يُهنئان ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وبحسب “وام”، بعث أيضاً سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.