طيران الإمارات تعزز طاقتها على الرحلات بين دبي وبريسبن

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت شركة “طيران الإمارات” عن تعزيز طاقتها على الرحلات. بين دبي وبريسبن في ولاية كوينزلاند. اعتباراً من اليوم، 16 ديسمبر.

ويأتي ذلك إثر تخفيف القيود الحكومية على السفر الدولي. بعد أن حققت أستراليا هدفها بالوصول إلى 80% معدل تطعيم بجرعتين.

كما ستعمل رحلات “طيران الإمارات” بكامل طاقتها. بين دبي وبيرث في ولاية أستراليا الغربية اعتباراً من 5 فبراير 2022.

ومع عودة الرحلات الدولية إلى كوينزلاند بكامل طاقتها. يمكن للرحلة “ئي كيه 430” من دبي إلى بريسبن. أن تحمل أكثر من 350 راكباً، وفق “البيان”. حيث تعمل بطائرة بوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث.

كما سترفع “طيران الإمارات” طاقتها الأسبوعية على خط دبي/ بريسبن إلى خمس مرات أسبوعياً. اعتباراً من 1 يناير 2022، مع إمكانية المزيد تماشياً مع نمو الطلب.

وسوف ترفع “طيران الإمارات” طاقتها على خط دبي/ بيرث بزيادة عدد الرحلات “ئي كيه 420/ 421”. إلى خمس مرات أسبوعياً. لاستيعاب مزيد من المواطنين الأستراليين والمقيمين العائدين إلى بلادهم. وكذلك المسافرين الدوليين الذين يخططون لزيارة ولاية أستراليا الغربية.