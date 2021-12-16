الطاقة الذرية: الإمارات شريك مهم وتعاوننا متميز ومثمر

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

قال “رافائيل ماريانو غروسي”، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. إن دولة الإمارات شريك مهم للغاية للوكالة. وتعد أول دول عربية تمتلك وتدير محطات للطاقة للنووية متكاملة ومتطورة. وذلك في إطار البرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وأضاف “غروسي” في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات “وام”. على هامش المحاضرة التي عقدها في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس: لدينا تعاون مثمر ونشط مع دولة الإمارات. يمتد لعقود ويشمل العديد من المجالات ومنها المجال التقني والفني والعلوم والزراعة وحماية البيئة”.

وأردف أن “التعاون بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية يتسم بالديناميكية”. مشيداً بتواجد مؤسسات تعليمية متميزة في دولة الإمارات. مثل جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. تهتم بالعلوم النووية وكافة التقنيات والمجالات المرتبطة بها”.

كما عبر عن سعادته بزيارة محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي. حيث اطلع على التقدم الكبير الذي تحقق خلال تطوير المحطات. التي تنتج حاليا كهرباء صديقة للبيئة. وتسهم في تسريع خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات.

وأشاد سعادته بحجم الإنجاز الذي تم تحقيقه في محطات براكة للطاقة النووية السلمية. والدور الرائد الذي تقوم بها الكوار البشرية العاملة في هذا المشروع. مؤكداً أن الطاقة النووية السلمية تدعم الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تغير المناخ.