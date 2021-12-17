الطوارئ والأزمات والكوارث تعلن اشتراطات الاحتفال برأس السنة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن الدكتور “طاهر البريك العامري”، المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد. بروتوكول الاحتفال بيوم ميلاد المسيح ورأس السنة الميلادية. والذي يتضمن عددا من الاشتراطات لضمان صحة وسلامة المجتمع أثناء الاحتفال.

ونقلت “وام” عن “العامري” قوله: “وفق البروتوكول. فإن الطاقة الاستيعابية في مواقع الاحتفال 80%، مع ضرورة إبراز المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن. بالإضافة إلى إبراز نتيجة فحص مخبري PCR خلال 96 ساعة من الحضور. مع قياس درجة الحرارة قبل الدخول”.

وأضاف: “نهيب بالمنظمين ضرورة تنظيم الدخول وعدم إحداث التجمعات أو الازدحام. والاستعانة بحواجز لتحديد المداخل والمخارج. كما نهيب بجمهورنا الكريم الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت في الأماكن المغلقة. أو عند الازدحام وعدم توفر المسافة المعتمدة للتباعد الجسدي وهي متر ونصف المتر”.

وأكد أهمية تعقيم وتطهير الأماكن بشكل دوري. مع ضرورة وجود أدوات التعقيم عند مداخل ومخارج دورات المياه. وتطبيق التباعد الجسدي أثناء الاحتفال. والحرص على عدم المصافحة أو العناق ويسمح بالتصوير في حال تم الالتزام بالتباعد الجسدي.

وأردف: “يتضمن البروتوكول أيضاً السماح للعائلة الواحدة الجلوس في مكان واحد. دون الحاجة لتطبيق التباعد الجسدي. بالاضافة إلى تشكيل فرق من قبل الجهة المنظمة للحفل. للتأكد من تطبيق والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية”.

وأكد الدكتور “العامري” أن “دولة الإمارات حرصت وبتوجيهات القيادة الرشيدة. على توفير الدعم اللامحدود لكافة القطاعات للحد من انتشار جائحة كوفيد-19”.