وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، اليوم الجمعة.

حيث قال سموه: ” رحمه الله أخونا ماجد الفطيم رجل الأعمال المبدع وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها.

وقال سموه في تغريده على حسابه في” تويتر”:” رحم الله أخونا ماجد الفطيم رجل الأعمال المبدع.. صاحب العطاء للوطن والخير الذي لا ينقطع”. داعياً الله له بأن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

يذكر أن آخر قرارات الفقيد كانت توظيف 300‪0 مواطن.