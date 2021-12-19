دبي.. وضع حجر الأساس لأكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

وضع معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. و”ستيفن يي”، رئيس شركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. حجر أساس المرحلة الأولى لأكبر مركز بيانات أخضر يعمل بالطاقة الشمسية. في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. مصمم للحصول على شهادة “Tier-III” من معهد “أب تايم”.

وتنفذ المشروع شركة مركز البيانات للحلول المتكاملة “مورو”. التابع لـ”ديوا الرقمية”، الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي. وذلك في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي.

ويعتمد مركز البيانات الأخضر المحايد للكربون على الطاقة الشمسية بنسبة 100%. وستتجاوز قدرته الإنتاجية 100 ميجاوات، وفق صحيفة “البيان”.

الجدير بالذكر أن هذا المركز يعد ثاني مركز بيانات أخضر تطلقه شركة “مورو” بالاعتماد على الطاقة الشمسية في دبي. وسيقدم المنتجات والخدمات الرقمية بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. مثل الخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي.