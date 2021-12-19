محمد بن راشد يُهنئ المنتخب الجزائري بتتويجه بطلاً لكأس العرب 2021

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المنتخب الجزائري بفوزه المستحق على نظيره التونسي في نهائي كأس العرب 2021 قطر.

وقال سموّه عبر تويتر: “‏ألف مبروك لمنتخب الجزائر فوزهم المستحق بكأس العرب في مباراة تاريخية جميلة..ومبروك لتونس أداءهم البطولي”.

وأضاف سموّه: “ألف مبروك للشقيقة قطر التنظيم المتميز والناجح للبطولة. والذي عزز ثقة العالم بقدراتهم استعداداً لكأس العالم في ٢٠٢٢”.

واختتم: “ألف مبروك لكل العرب اجتماعهم في بطولة جمعت الشعوب وأفرحت الجميع”.