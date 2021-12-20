عدد زوار إكسبو دبي يصل إلى سبعة ملايين

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

سجل معرض إكسبو2020 في دبي. 7,167,591 زيارة في 80 يوماً. امتدت من 1 أكتوبر الماضي حتى 19 ديسمبر الجاري. مقابل 31.6 مليون زيارة افتراضية عبر المنصات الرقمية.

وكشفت “شونا ماكغي”، نائب رئيس الاتصال في “إكسبو2020دبي”. عن تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. حيث قررت إدارة إكسبو2020 زيادة عدد مراكز فحص كوفيد 19 من 3 إلى 4. واعتماد الفحوصات المجانية لكل الموظفين في الأجنحة وعمال النظافة.

وقالت: “نحرص على تلقي كل الموظفين المتطوعين الجرعة الثالثة في أسرع وقت ممكن. مع ضرورة ارتداء الكمامة طوال الوقت”.

وأضافت: “علقنا بعض الفعاليات مؤقتاً. كالمسيرات الترفيهية المتنقلة. لتعزيز الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا”.