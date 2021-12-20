عجمان.. تطبيق “المرور الأخضر” لدخول جميع الدوائر المحلية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في عجمان. بالتنسيق مع المجلس التنفيذي في الإمارة. عن تطبيق نظام “المرور الأخضر” لدخول جميع الجهات والدوائر الحكومية المحلية بعجمان للموظفين والمراجعين.

ويطبق النظام ابتداء من 3 يناير 2022، وفق “البيان”. بالسماح لدخول تلك الجهات فقط للمطعمين وأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم. في حال إجرائهم فحص PCR والأطفال من هم دون 16 عاماً.

وينوه فريق الأزمات والكوارث بضرورة الالتزام بالإجراءات حسب البروتوكول الوطني. المعتمد في ظل انتشار المتحورات لفيروس كوفيد-19. لضمان استدامة جهود التعافي في الدولة.

وسيسمح بدخول تلك الجهات للأشخاص الحاصلين على جرعتين مـن أي لقاح كوفيـد19 معتمد في الدولة. والجرعات الداعمة والمعززة له. والذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الأخضر. مع استمرارية إجراء فحص مخبري PCR كل 14 يوماً. لضمان فاعلية نظام المرور الأخضر في التطبيق.

كما سيتم السماح لأصحاب الفئات المستثناة من التطعيم بدخـول تلك الجهات. والذين تظهر صفتهم فـي تطبيق الحصن باللون الأخضر. فـي حال إجرائهم لفحص مخبري PCR كل 7 أيام. وكذلك الأطفال من هم دون 16 عاماً. الذين لا يتطلب منهم إجراء أية فحوصات مخبرية.

ولا يسمح بالدخول للدوائر الحكومية المحلية للموظفين والمراجعين الغير حاصلين على لقاح كوفيد19. أو الأشخاص الذين تظهر صفتهم في تطبيق الحصن باللون الرمادي. نظراً لانتهاء الفترة المحددة لإجراء الفحص المخبري PCR الخاص بهم.