مطار دبي الدولي يعيد رفع الطاقة التشغيلية إلى 100%

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

عاد مطار دبي الدولي إلى العمل بطاقته التشغيلية الكاملة بنسبة 100%. بعد افتتاح المرحلة الأخيرة من الكونكورس A ضمن المبنى 3. حيث شملت العودة كافة المحطات والكونكورس والاستراحات والمطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة.

ومن المتوقع أن يقدم مبنى الركاب رقم 3 والذي يعمل الآن بكامل طاقته التشغيلية. خدماته لأكثر من 1.6 مليون مسافر وفق “وام”. خلال النصف الثاني من ديسمبر، خلال فترة السفر والعطلات الموسمية.

واستقبلت دبي أكثر من مليون زائر خلال شهر أكتوبر فقط. كما حقق مطار دبي الدولي إنجازاً رائداً خلال استقباله مليون مسافر كل أسبوع خلال شهر نوفمبر.

ووصل عدد الركاب القادمين والمسافرين إلى وجهات متعددة بنسبة 94%. بالمقارنة مع المعدلات التي سجلت سابقاً في فترة ما قبل جائحة كورونا.