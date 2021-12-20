المركزي يعزز دوره الإشرافي على انكشاف بنوك الدولة على القطاع العقاري

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن المصرف المركزي عن إصدار إطار إشرافي مطور. لمراقبة انكشاف البنوك العاملة في الدولة على القطاع العقاري.

وتغطي المعايير الجديدة كافة أنواع القروض والاستثمارات في الميزانية العمومية، وفق “وام”. بالإضافة إلى جميع الانكشافات الممنوحة للقطاع العقاري خارج الميزانية العمومية.

وتساهم هذه المعايير في توضيح التعريفات وإجراءات القياس والإشراف. لتسهل تبني أفضل الممارسات في التمويل العقاري وإدارة المخاطر للبنوك.

وبناءً على هذه المعايير الشاملة، يتعيّن على البنوك مراجعة وتحسين سياساتها الداخلية. بهدف تعزيز ممارسات منح القروض والتقييم وإدارة المخاطر العامة في انكشافها على القطاع العقاري.

كما تقدم المنهجية الجديدة قياساً لحجم هذه الانكشافات. بناءً على الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان. باستخدام معايير كفاية رأس المال المعتمدة من قبل المصرف المركزي.

وستخضع البنوك التي لديها في محفظة قروضها مخاطر أعلى مرجحة بمخاطر انكشافات القطاع العقاري. لإشراف أكثر شمولاً لممارساتها المتعلقة بمنح القروض وإدارة المخاطر في هذه الشريحة.

وستدخل المعايير الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من 30 ديسمبر 2021. بدءًا بفترة مراقبة تمتد لعامٍ واحدٍ. حيث سيطلب من البنوك خلالها تعزيز ممارساتها للالتزام بالمعايير الجديدة.

وسيقوم المصرف المركزي بتقييم هذه المعايير بناءً على المراجعة الإشرافية خلال فترة المراقبة.