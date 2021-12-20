شرطة أبوظبي تحذر من النصب الهاتفي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

حذرت شرطة أبوظبي من مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص غريب. سواء أكانت كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت. أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي. أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور (OTP).

وذكرت شرطة أبوظبي أن “بعض النصابين يقومون باستغلال أسماء المؤسسات الوطنية. للاحتيال على الضحايا واستدراجهم في عمليات احتيالية”.

كما حذرت الجمهور من أساليب خادعة يقوم بها المحتالون. بإرسال رسائل نصية أو عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي. بغرض الاحتيال بحظر بطاقة الصراف الآلي لعميل البنك لعدم قيامه بالتحديث.

ولفتت إلى استجابتها عبر الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828). أو عبر البريد الالكتروني ([email protected]) . أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.