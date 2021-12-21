الإمارات الأولى عالمياً في استخدام الإنترنت

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تصدرت الإمارات دول العالم في قدرة سكانها على الدخول إلى شبكة الإنترنت. ومستويات استخدامهم لها في عام 2020. وفق قائمة أصدرتها أمس شبكة “يو إس نيوز أند ورلد ريبورت” الإخبارية الأمريكية.

وترصد القائمة مدى انتشار الإنترنت ونسبة استخدامه بين السكان. في مختلف دولة العالم على مدار العام الماضي، وفق “البيان”.

وتصدرت الإمارات القائمة بعد أن انفردت بميزة العلامة الكاملة في استخدام الإنترنت بين سكانها. حيث بلغت نسبة استخدامهم للشبكة العنكبوتية 100%.

وجاءت قطر في المركز الثاني بنسبة استخدام بلغت 99.65%. فيما حصلت ليشتنشتاين على المركز الثالث بنسبة 99.55%.

وحلّت البحرين رابعة بنسبة بلغت 99.54%. وجاءت آيسلندا في المركز الخامس بنسبة 99%.