التربية تطلق باقة فيها 21 خدمة بتصميم سلس

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت وزارة التربية والتعليم باقة من خدماتها الإلكترونية المتنوعة. عبر موقعها الإلكتروني في حلة جديدة.

وتم اعتماد آليات التسجيل والدخول الموحدة لتسجيل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة. لتكون متاحة في منصة واحدة مع ربطها بالمعلومات الموجودة في الهوية الرقمية.

وربطت الوزارة التسجيل بالهوية الرقمية الموحدة والبريد الإلكتروني. حيث تعتبر منصة الخدمات الموحدة شاملة للمتعامل. والتي يستطيع من خلالها التعرف على جميع المعاملات المالية المطلوبة واستكمال متطلبات الطلب.

وتضمن المنصة للمتعامل الحفاظ على جميع مراحل تقديم الخدمة من خلال خانة المسودات. وأيضاً الحركات المالية والطلبات الجاهزة للدفع. وأي ملاحظات أو استفسارات واردة قبل المتعامل.

وبلغ عدد الخدمات التي تم إطلاقها عبر الموقع الجديد 21 خدمة حتى الآن. بتصميم سلس يضمن تجربة متعامل ترضي احتياجاته. حيث تتميز الخدمات الجديدة بسهولة دخول موحد لكافة الخدمات والمواقع الإلكترونية المستحدثة. بآليات دخول عن طريق الهوية الرقمية الموحدة.

ويمثل الموقع الجديد تطبيقاً إلكترونياً ذكياً لكافة الخدمات وفق “البيان”. بما يتيح تعدد قنوات تقديمها وإنشاء منصات داخلية لإدارة علاقات العملاء. وإظهار كافة المعاملات وبيانات المتعاملين، وزمن التقديم وحالات المعاملة. بما يكفل سهولة التواصل وتحديد فئات المتعاملين وتقديم خدمات استباقية عالية المستوى.

وتظهر شاشة إدخال بيانات الخدمة بشكل تفاعلي متسلسل مراحل الخدمة ودليلا ارشادياً شاملاً لكل خدمة. كما تتوفر خدمات ذكية محورها المتعامل تضمن تصنيف كل خدمة إلى مسارات سريعة أو عادية حسب تصنيف الجامعة. وباحتياجات محددة طبقاً لنوع المتعامل وتصنيف الخدمة ومرفقات محددة لكل حالة.

ويتم ربط الخدمات بأنظمة الوزارة الداخلية بما يضمن تقليل زمن إدخال البيانات واسترجاع المعلومات للتسهيل على المتعاملين. إلى جانب إشعارات فورية توضح حالة المعاملة والمستندات المطلوبة أثناء جميع مراحل الخدمة. ولوحة قيادة تبين للمتعامل معاملاته والحالة الخاصة بكل معاملة ومعاملاته المالية. وربط كل الخدمات بآليات دفع إلكتروني محدثة مع إشعارات فورية.

وتعد الحركات المالية واجهة خدمات المتعامل. كما أن الموقع يقوم بحفظ جميع الطلبات بشكل تلقائي كمسودة لسهولة الرجوع إليها من قبل المتعامل. حيث يمكنه الاطلاع على كافة الخدمات الإلكترونية التي قام بتقديمها وحالة كل طلب. كما أنه بإمكانه الاستفسار المباشر عن حالة المعاملة.